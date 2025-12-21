’Gigi’ Lunedei è arrivato secondo E stasera canta per la sua Cervia

Pierluigi Lunedei, conosciuto come ‘Gigi’, si è classificato secondo al programma The Voice Senior di Rai Uno. Pur non aggiudicandosi il primo posto, la sua partecipazione ha rappresentato un momento importante per lui e per la comunità di Cervia. Stasera, ‘Gigi’ Lunedei si esibirà nuovamente, portando avanti con passione la propria musica e il suo legame con la città.

È arrivato secondo in classifica Pierluigi Lunedei, ma per Cervia ha vinto. Si è conclusa infatti con la medaglia d'argento l'avventura di 'Gigi' Lunedei al programma The Voice Senior di Rai Uno. In riviera il 64enne è conosciuto da tempo per le sue doti canore. E per celebrare il ritorno in città, stasera tornerà a suonare nel ristorante ' La Ciurma ' dove si esibisce da anni davanti ad amici e turisti. Venerdì sera, in occasione della finale, erano oltre in 100 a tifare per lui proprio al ristorante 'La Ciurma', mentre sui social e nelle chat whatsapp di Cervia andava avanti il tam tam per chiedere a tutti di sostenerlo con i 5 voti gratuiti previsti per ogni concorrente.

