Gigante in Alta Badia Marco Schwarz domina sulla Gran Risa | l’austriaco torna al successo dopo quasi due anni

Alta Badia (Bolzano) – Il ruggito di Marco Schwarz risuona tra le Dolomiti e firma una giornata da incorniciare sulla Gran Risa. Nel gigante che celebrava il 40° anniversario delle gare di Coppa del Mondo in Alta Badia, l’austriaco classe 1995 non ha lasciato spazio agli avversari: vittoria netta, gestione lucida nella seconda manche e ritorno sul gradino più alto del podio dopo un lungo periodo senza successi. Per Schwarz è il primo trionfo sul tracciato simbolo dell’Alta Badia e il settimo successo in carriera in Coppa del Mondo. Un risultato che vale doppio anche per il significato personale: l’ultima volta che aveva vinto risaliva a quasi due anni fa, quando si impose nello slalom di Madonna di Campiglio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

