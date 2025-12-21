Gigante Alta Badia Marco Schwarz non ha rivali sulla Gran Risa | l’austriaco torna al successo dopo quasi due anni

Alta Badia (Bolzano) – Il ruggito di Marco Schwarz ha echeggiato ai piedi della Gran Risa. Nel gigante dell’Alta Badia, che festeggiava il quarantennale, l’austriaco classe 1995 si è imposto per la prima volta sull’iconica pista dolomitica, firmando il settimo sigillo assoluto in Coppa del Mondo, a distanza di due anni dall’ultima affermazione in carriera (il 22 dicembre 2023 vinse lo slalom di Madonna di Campiglio). Le nevi italiane, dunque, piacciono eccome a Schwarz che, dopo una prima manche regale in cui ha rifilato distacchi abissali a tutti, è stato bravo a difendersi dall’attacco di Lucas Pinheiro Braathen, riuscendo a mantenere un margine di 18 centesimi sul brasiliano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

