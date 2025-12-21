George Clooney morta la sorella Ada Zeidler | Era il mio eroe

Lutto per George Clooney: è scomparsa la sorella maggiore, Adelia "Ada" Zeidler. La donna si è spenta il 19 dicembre all'età di 65 anni, dopo una battaglia contro il cancro. "Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso", ha dichiarato Clooney in una nota esclusiva affidata a People. "Amal e io la rimpiangeremo profondamente".

