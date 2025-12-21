George Clooney in lutto | la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro

George Clooney piange la perdita della sorella Ada, deceduta il 19 dicembre 2025 all’età di 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro. Ada Zeidler, figura importante nella sua vita, si è spenta dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e familiari. Clooney ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia in questo momento difficile.

Adelia “Ada” Zeidler, sorella maggiore di George Clooney, è morta venerdì 19 dicembre 2025 all’età di 65 anni dopo una battaglia contro il cancro. La donna si è spenta serenamente circondata dai suoi cari presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky, lasciando un vuoto profondo nella famiglia Clooney e nella comunità di Augusta dove viveva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people) “Mia sorella Ada era la mia eroina”, ha dichiarato George Clooney in una dichiarazione esclusiva rilasciata a People. “Ha affrontato il cancro con coraggio e umorismo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - George Clooney in lutto: la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro Leggi anche: Lutto a Lioni: Concita muore a 41 anni durante il parto. Un anno fa era morta la sorella Leggi anche: Paolo Foppa muore in montagna a 65 anni, donatori di sangue in lutto: «Era una vera colonna per il nostro gruppo» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. George Clooney morta la sorella Adelia “Ada” Zeidler a 65 anni; George Clooney in lutto: la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro. George Clooney in lutto: la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro - The post George Clooney in lutto: la sorella Ada muore a 65 anni dopo aver combattuto contro il cancro appeared first on CinemaSerieTV. msn.com

Julia Roberts & George Clooney Buon Appetito! - facebook.com facebook

George Clooney: «Non bacerò più nessuna nei miei film. L'ho deciso con mia moglie quando ho compiuto 60 anni» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.