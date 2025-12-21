George Clooney grave lutto | è morta sua sorella Ada

George Clooney piange la morte di sua sorella maggiore Ada che, a 65 anni, si è spenta a causa di un tumore. "E' stata un'eroina", così l'attore l'ha ricordata a People. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - George Clooney, grave lutto: è morta sua sorella Ada Leggi anche: Lutto per George Clooney, è morta la sorella Ada Zeidler: aveva 65 anni Leggi anche: George Clooney, morta la sorella Ada Zeidler: “Era il mio eroe” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Grave lutto per George Clooney, muore la sorella Ada: Lei era la mia eronia. Se n'è andata circondata dall'amore; Clooney in lutto, la sorella Ada è morta di cancro: «È stata il mio eroe»; The Flash, la spiegazione del finale: dall'accettazione del lutto all'importanza nell'universo DC; Andrea Delogu vince Ballando con le stelle: l'ingresso dopo l'addio a Luigi Bruno, la storia con Nikita Perotti, l'abbandono per la.... George Clooney, morta la sorella maggiore Ada Zeidler: aveva 65 anni, era malata di tumore. Il dolore dell'attore - Grave lutto per l'attore George Clooney: la sorella maggiore Adelia Ada Zeidler, 65 anni, si è spenta venerdì 19 dicembre a causa di un tumore. msn.com

George Clooney in lutto: è morta la sorella Adelia “Ada” Zeidler, aveva 65 anni - A confermare la scomparsa è stato lo stesso attore in una dichiarazione a People, ricordandone il coraggio e l’ironia con cu ... tg24.sky.it

Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni - È morta a 65 anni a causa di un cancro Adelia Zeider Clooney, sorella del noto attore George. fanpage.it

Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni x.com

Julia Roberts & George Clooney Buon Appetito! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.