Genovese cerca di aprire un centro terapeutico ma i residenti fanno saltare il progetto | cos'è successo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trust che gestisce il patrimonio di Alberto Genovese voleva acquistare una struttura in provincia di Varese da convertire in comunità terapeutica. I residenti ne hanno bloccato la vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’inno di Israele sommerso dai fischi in Norvegia: cos’è successo poco prima del fischio d’inizio

Leggi anche: Il nuovo negozio che sta per aprire nel centro commerciale brianzolo (e si cerca personale)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

genovese cerca aprire centroGenovese cerca di aprire un centro terapeutico, ma i residenti fanno saltare il progetto: cos’è successo - Alberto Genovese, attraverso il suo trust, avrebbe provato a comprare un immobile dove poi avrebbe voluto aprire un centro terapeutico. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.