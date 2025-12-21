Genovese cerca di aprire un centro terapeutico ma i residenti fanno saltare il progetto | cos'è successo

Il trust che gestisce il patrimonio di Alberto Genovese voleva acquistare una struttura in provincia di Varese da convertire in comunità terapeutica. I residenti ne hanno bloccato la vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

