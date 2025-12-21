Genova, 21 dicembre 2025 - L' Atalanta ha conquistato in extremis i tre punti contro il Genoa, nel posticipo della 16^ giornata di Serie A. Il Grifone, rimasto in dieci uomini fin dal 3' per l'espulsione di Leali, hanno resistito egregiamente fino al minuto 94. A spezzare l'equilibrio e a donare la vittoria alla Dea è stato Hien, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo realizza il suo primo gol in Serie A. Un successo importante per i ragazzi di Palladino, autori di un match non positivo ma che si avvicinano comunque alla zona Europa. La squadra di De Rossi, al contrario, resta ferma a due lunghezze di vantaggio sul Verona, che ha una partita da recuperare e occupa la terzultima posizione in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa ko in casa, l’Atalanta la spunta al 94' con un gol di Hien

Leggi anche: L'Atalanta batte il Genoa con un gol di Hien al 94' | La cronaca della partita

Leggi anche: L’Atalanta gela il Genoa al 94°, decide il primo gol in Serie A di Hien: ma che errore di Sommariva

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Genoa ko, Gilardino non fa drammi: "Ma dobbiamo concretizzare". E su Miretti... - Brusco stop del Genoa di Alberto Gilardino contro l'Hellas Verona, che si è imposto con un netto 2 a 0 nel match valido per la terza giornata della Serie A 2024/2025. tuttosport.com

Genoa KO a Brescia: cronaca e tabellino dell'amichevole del Rigamonti - Priva di tanti titolari, tra cui gli acciaccati Gudmundsson ed Ekuban e il neoarrivato Gollini, e ... calciomercato.com

Genoa, Malinovskyi ko: la soluzione di Gilardino - Ospite del Venezia ultimo in classifica la squadra di Alberto Gilardino ha incassato un 2- calciomercato.com

Genoa, caccia alla Dea nell'ultima in casa del 2025. Con l'Atalanta quasi tutti arruolabili per cercare il regalo x.com

Domani sfida tra Genoa e Milan in Coppa Italia Women Le parole in casa rossoblù di Arianna Acuti nel primo commento - facebook.com facebook