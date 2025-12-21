Genoa-Atalanta le formazioni ufficiali | Maldini e Bernasconi dal 1?

Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali. Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. All. De Rossi. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino. Palladino punta nuovamente su Scamacca in qualità di riferimento avanzato: sulla trequarti c’è Maldini (e non Samardzic) al fianco di De Ketelaere. A centrocampo Ederson è affiancato da Musah, con De Roon che retrocede nel terzetto difensivo insieme a Hien e Kolasinac. Sugli esterni Zappacosta a destra con Bernasconi sul versante mancino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

