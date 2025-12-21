In dieci dal 3' per l'espulsione di Leali dopo il clamoroso errore di Leali, il Genoa perde in casa con l'Atalanta 1-0 punito, troppo severamente, dal colpo di testa di Ederson a pochi secondi dalla fine. La squadra di De Rossi gioca una gara tutto cuore, limita la Dea nonostante l'inferiorità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Genoa-Atalanta 0-1: Hien all'ultimo respiro piega il Grifone in 10

Leggi anche: Genoa Atalanta 0-1: Hien allo scadere del recupero piega un Grifone in dieci uomini per tutta la partita

Leggi anche: La testata di Hien all’ultimo respiro: l’Atalanta espugna Marassi nel recupero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Genoa-Atalanta 0-1, la sintesi della partita; Atalanta, vittoria con il brivido: Genoa steso 1-0 da Hien; Carnesecchi para, Sommariva sbaglia: l'Atalanta beffa un bel Genoa (in dieci) al 94'; Highlights Serie A: Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights Video.

Genoa-Atalanta 0-1: video, gol e highlights - Una partita che il Genoa ha giocato in inferiorità numerica dal 3° minuto per l'espulsione di Le ... sport.sky.it