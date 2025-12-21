Genoa Atalanta 0-0 LIVE | fine primo tempo
Genoa Atalanta: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Marassi, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 Al Marassi di Genova, passato e presente di Palladino a confronto nella sedicesima giornata di Serie A 20252026: alle 20.45 va in scena Genoa Atalanta. Il nuovo tecnico della Dea ritrova . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Il Genoa in dieci tiene, l'Atalanta non punge: reti bianche all'intervallo al "Ferraris" - Si chiude qua la prima frazione di gara al "Ferraris" con Genoa e Atalanta ferme sullo 0- tuttomercatoweb.com
LIVE Genoa-Atalanta 0-0 Serie A 2025/2026: Squadre negli spogliatoi pausa - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Genoa-Atalanta LIVE 0-0: espulso Leali al 4', rossoblù in dieci - In avvio di gara il portiere deve uscire alla disperata su Maldini per un errore di Norton- telenord.it
Serie A, Genoa-Atalanta 0-0 dopo 45': espulso Leali, rossoblù in 10 ma primo tempo equilibrato Stadio Ferraris Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiorna - facebook.com facebook
#Genoa- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com
