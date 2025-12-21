Genoa Atalanta 0-0 LIVE | espulso Leali!
Genoa Atalanta: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match del Marassi, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 Al Marassi di Genova, passato e presente di Palladino a confronto nella sedicesima giornata di Serie A 20252026: alle 20.45 va in scena Genoa Atalanta. Il nuovo tecnico della Dea ritrova . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Genoa Inter LIVE 1-2: Leali dice di no a Thuram
Leggi anche: Genoa Inter LIVE 0-1: Bisseck beffa Leali e porta avanti i nerazzurri!
Genoa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Genoa-Atalanta quote analisi 16ª giornata Serie A; Dove vedere Genoa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa - Atalanta in Diretta Streaming | IT.
LIVE Genoa-Atalanta 0-0 Serie A 2025/2026: De Ketelaere guadagna corner - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Genoa-Atalanta LIVE 0-0: espulso Leali, rossoblù in dieci - Il Grifone cerca riscatto dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter per 2- telenord.it
DIRETTA ONLINE - Serie A, Genoa-Atalanta 0-0: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com
Serie A, in campo Genoa-Atalanta: Vitinha e Maldini titolari Stadio Ferraris Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-16-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter- - facebook.com facebook
. @SerieA | Le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.