Si chiude il diciassettesimo turno di Superlig turca e il Trabzonspor di Tekke deve rispondere al Galatasaray nella sfida sul campo del Genclerbirligi. Padroni di casa che hanno da poco cambiato allenatore pur essendo in serie positiva da 4 gare tra campionato e coppa. La classifica sorride con la squadra che ad oggi sarebbe salva e lontana dalla zona rossa, obiettivo primario . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Genclerbirligi-Trabzonspor (lunedì 22 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

