Gemelle bellissime e figlie vip Il padre in Italia ha stregato milioni di donne chi sono Cristina e Victoria

Il padre in Italia ha stregato milioni di donne con la sua bellissima voce, la sua eleganza e il suo charme e ora le figlie conquistano i social a colpi di foto e post. Classe 2001, le due sorelle macinano rapidamente follower e consensi social grazie alla bellezza presa dal padre ma anche dalla mamma, ex modella e seconda moglie del cantante. La moda e il mondo degli influencer, infatti, cominciano a corteggiarle con insistenza anche se il loro debutto risale al 2016 – quando avevano solo 15 anni – quando sono state scelte per la copertina della rivista Hola, con le foto del maestro Patrick Demarchelier. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

