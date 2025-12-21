Gaza media | un morto e un ferito dopo raid Idf in Libano
Due attacchi di droni israeliani hanno colpito domenica Yater, nel distretto di Bint Jbeil in Libano, uccidendo una persona e ferendone un’altra. Lo scrive L’Orient Le Jour. Il primo attacco – viene spiegato – ha colpito un’auto in città, uccidendo un uomo. Il secondo, effettuato su una motocicletta, ha ferito gravemente una persona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
