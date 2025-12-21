gaza e kyiv pensieri e iniziative di pace di leone xiv

Il concreto attivismo del Papa e gli incessanti richiami alla riconciliazione, culminati con la definizione che “solo la pace è Santa”, fanno ritenere in Vaticano che Leone XIV stia programmando un’iniziativa apostolica per rimarcare il ruolo universale della Chiesa. Un’attesa che si incrocia con quella del primo Concistoro straordinario del Pontificato, in programma per il 7 e l’8 gennaio. Nella recente udienza a Castel Gandolfo, Volodymyr Zelensky ha nuovamente invitato il Papa a Kyiv. “ Una visita che porterebbe vera speranza a tutti i credenti e a tutto il nostro popolo” ha affermato il Presidente ucraino. 🔗 Leggi su Formiche.net

