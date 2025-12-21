Gasperini ammette | Siamo uno scalino sotto Inter Napoli e Juve non è che scopro l’acqua calda! Sarebbe un peccato…

Dopo la recente sconfitta contro la Juventus, l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato anche il risultato con l’Inter. Ha ammesso di essere consapevole di trovarsi un passo indietro rispetto a squadre come Inter, Napoli e Juve, sottolineando l’importanza di migliorare. È un momento di riflessione per la squadra, con l’obiettivo di lavorare per colmare il divario. Gasperini ammette: «Siamo uno scalino sotto Inter, Napoli e Juve

Inter News 24 L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta rimediata ieri contro la Juventus, ha fatto riferimento anche al KO con l’Inter. Dopo la sconfitta contro la Juventus, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha riconosciuto onestamente il divario tecnico che separa attualmente i suoi dalle corazzate come Inter e Napoli. Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha sottolineato come i giallorossi siano competitivi con le squadre di pari livello, auspicando una crescita futura della rosa per colmare questo gap evidente. MINIMO COMUNE DENOMINATORE NELLE SCONFITTE CON INTER, NAPOLI E JUVE? – « Certo, siamo uno scalino sotto queste squadre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini ammette: «Siamo uno scalino sotto Inter, Napoli e Juve, non è che scopro l’acqua calda! Sarebbe un peccato…» Leggi anche: Roma-Inter 0-1, Gasperini in conferenza stampa: “Non meritavamo di perdere, è un peccato” Leggi anche: Gasperini pre Juve Roma: «Noi siamo abbastanza ambiziosi. Su Dybala voglio pensare che…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma, Gasperini ammette: Siamo un gradino sotto a Napoli, Inter e Juve; Roma, altro ko in un big match. Gasperini invoca il mercato: Siamo uno scalino sotto; Gasperini ammette: «Siamo uno scalino sotto Inter, Napoli..». Roma, altro ko in un big match. Gasperini invoca il mercato: "Siamo uno scalino sotto" - All’Allianz Stadium la Roma incassa l’ennesima battuta d’arresto stagionale contro una big e frena sul più bello. tuttomercatoweb.com

DAZN - Roma, Gasperini: "Siamo uno scalino sotto a Juventus, Napoli e Inter, ma esco da questa partita con le idee molto più chiare" - Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: "La Roma è stata bravissima in entrambi i tempi, poi la partita è cambiata perché ... napolimagazine.com

Roma, Gasperini: “Siamo uno scalino sotto Inter, Napoli e Juve: è evidente” - Le parole dell'allenatore giallorosso che questa sera ha fallito l'aggancio alla vetta occupata dalla squadra di Cristian Chivu ... msn.com

Ultim’ora su ticinonotizie.it TORINO (ITALPRESS) – La Roma di Gasperini come banco di prova ideale per capire se a Bologna è davvero nata un’altra Juve. Luciano Spalletti ammette che la gara del “Dall’Ara” ha evidenziato “un’evoluzione. Ora bisogna and - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.