Gasperini a Sky Sport | Prestazione importante La Roma può essere fiduciosa abbiamo una società forte Ferguson dall’inizio? Non mi sta convincendo

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato la prestazione della squadra. Ha sottolineato l’importanza del rendimento e ha evidenziato la fiducia nella società, definendola forte. Riguardo alle scelte di formazione, ha espresso qualche riserva su Ferguson dall’inizio. Queste le sue parole dopo la partita.

Gasperini a Sky Sport: le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus per 2-1 nella 16a giornata Dopo il ko per 2-1 contro la Juventus, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Un’analisi articolata, nella quale l’allenatore giallorosso ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini a Sky Sport: «Prestazione importante. La Roma può essere fiduciosa, abbiamo una società forte. Ferguson dall’inizio? Non mi sta convincendo» Leggi anche: Gasperini: «Ferguson non mi sta convincendo. La Roma deve essere molto fiduciosa dopo questa partita» Leggi anche: Gasperini boccia totalmente Ferguson: “Non mi sta convincendo e non ha lo spirito giusto” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gasp: 'Ferguson deve giocare con questa intensità'; E.League: Gasperini 'prestazioni così allargano la rosa, con Ferguson serve pazienza'; Gasperini elogia le seconde linee e parla della condizione fisica della Roma; Gasperini: La nostra miglior partita all'Olimpico. Roma, Gasperini: "Ferguson non mi sta convincendo, rifarei le stesse scelte" - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sportla sconfitta per 2- tuttomercatoweb.com

SKY - Roma, Gasperini: "Persi scontri diretti ma battute Como e Lazio, siamo fiduciosi" - Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "In attacco abbiamo sbagliato troppi passaggi. napolimagazine.com

Gasperini dopo Juventus-Roma: "Rifarei le stesse scelte. Ferguson non mi sta convincendo, non si è calato nello spirito. Dobbiamo restare fiduciosi" - Un ko che lascia i giallorossi al quarto posto a quota 30 punti, con una sola lungh ... eurosport.it

Le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport - facebook.com facebook

Vigilia #JuventusRoma Intervista esclusiva Sky Sport con Gasperini su Juve-Roma e molto altro Live @SkySport x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.