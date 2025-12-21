Garlasco Tg1 | Ci sarebbe nuova impronta di scarpa insanguinata in cima alle scale

Al momento non è chiara quale sia l'importanza di questo possibile nuovo indizio e non vi sono informazioni su quelli che saranno i prossimi passi degli inquirenti.

Garlasco, depositata la perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi - 1mattina News 04/12/2025

L’inchiesta sul delitto di #Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale. E sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata dall’assassino di Chiara #Poggi. #Tg1 Elena Fus - facebook.com facebook

Il caso #Garlasco: le ferite sul corpo della vittima potrebbero riscrivere la dinamica del delitto. Secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, Chiara #Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra, poi colpita e uccisa sulle scale della cantina. #Tg1 Elena Fusai x.com

