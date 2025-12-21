Garlasco svolta shock | Ecco perché Stasi è innocente La convinzione della procura

Recenti valutazioni medico-legali sulle ferite di Chiara Poggi stanno portando a riflessioni diverse sul caso di Garlasco. La procura sta riconsiderando alcuni aspetti chiave, alimentando nuove ipotesi. La svolta potrebbe cambiare l’orientamento delle indagini e influenzare il giudizio sulla colpevolezza o l’innocenza di Stasi. Garlasco, svolta shock: “Ecco perché Stasi è innocente”. La convinzione della procura

Le nuove valutazioni medico-legali sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero aprire uno scenario inedito nel caso di Garlasco. La Procura di Pavia starebbe infatti esaminando una diversa dinamica dell'aggressione, con potenziali ricadute sull' orario del delitto e, di conseguenza, sulla presenza di Alberto Stasi nella villetta al momento dell'omicidio. Manca ancora poco alla possibile chiusura delle indagini su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi. Negli ultimi mesi sono stati depositati atti chiave: la relazione del Ris di Cagliari sugli schizzi di sangue nella villetta e l'esito dell' incidente probatorio condotto dalla perita Denise Albani sul materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima.

