Garlasco (Pavia), 21 dicembre 2025 – Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall 'assassino. Il precedente. A riferirlo, oggi domenica 21 dicembre, è il Tg1 nell'edizione delle 20. Un’indiscrezione che si ricollega a quanto già emerso lo scorso giugno, quando venne fuori che sotto la porzione di sangue classificata con il numero 44 nella Consulenza tecnica redatta dal Ris di Parma nel 2007, si trovava una traccia della suola di una scarpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara

Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi

Leggi anche: Omicidio di Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto; Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine; Delitto di Garlasco, nuove analisi del Ris di Cagliari riscrivono la scena; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto.

Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it