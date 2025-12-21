Garlasco spunta una nuova impronta | Una scarpa insanguinata in cima alle scale vicina al corpo di Chiara
Garlasco (Pavia), 21 dicembre 2025 – Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall 'assassino. Il precedente. A riferirlo, oggi domenica 21 dicembre, è il Tg1 nell'edizione delle 20. Un’indiscrezione che si ricollega a quanto già emerso lo scorso giugno, quando venne fuori che sotto la porzione di sangue classificata con il numero 44 nella Consulenza tecnica redatta dal Ris di Parma nel 2007, si trovava una traccia della suola di una scarpa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
