Garlasco (Pavia), 21 dicembre 2025 – Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall 'assassino. A riferirlo, oggi domenica 21 dicembre, è il Tg1 nell'edizione delle 20. In sostanza la persona che aggredì Chiara, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata sulle scale, appoggiando la mano al muro e lasciando quindi la famosa traccia 33 che la Procura attribuisce ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale vicina al corpo di Chiara Poggi”

