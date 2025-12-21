Garlasco spunta una nuova impronta | Una scarpa insanguinata in cima alle scale compatibile con la traccia dell’assassino
Garlasco (Pavia), 21 dicembre 2025 – Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una "nuova impronta”: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. L’impronta sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro – sempre secondo la Procura di Pavia – dall 'assassino. A riferirlo, oggi domenica 21 dicembre, è il Tg1 nell'edizione delle 20. In sostanza la persona che aggredì Chiara, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata sulle scale, appoggiando il palmo al muro e lasciando quindi la famosa traccia 33 che i pm attribuiscono ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
