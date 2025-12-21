Garlasco spunta una nuova impronta | una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi
Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Garlasco, dalla terza aggressione a Chiara Poggi all'impronta di mano: cosa filtra da nuova relazione dei Ris
Leggi anche: “Faccio la stessa fine di Chiara Poggi”. Garlasco, spunta una lettera: chi l’ha scritta
Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto; Delitto di Garlasco, nuove analisi del Ris di Cagliari riscrivono la scena; Garlasco, all’incidente probatorio spunta un foglio di lavoro del 2014: giallo sul Dna analizzato 11 anni fa.
Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto - “La traccia palmare trovata lungo le scale sarebbe sporca di sangue e sudo ... ilgiorno.it
Garlasco, svolta della difesa di Sempio: sempre più vicini alla richiesta di analisi dell'impronta 33 - Una fase delicata dell’inchiesta che potrebbe aprire scenari inattesi e rimettere al centro un reperto finora lasciato ai margini. libero.it
Garlasco, l'aggressione mortale a Chiara Poggi sulle scale: la ricostruzione fa discutere. Il motivo e l'impronta 33 - Il servizio di Rai News 24 ha presentato una ricostruzione della dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi basata sulle indiscrezioni sulla Bpa del RIS: social scatenati ... libero.it
Garlasco, Stasi e Sempio: dalle nuove prove ai dubbi sul colpevole. Spunta un retroscena choc >> https://buff.ly/eH0eMnT - facebook.com facebook
#Garlasco, "Due tracce con profilo Y comparabile" spunta un documento del 2014 mai depositato #Mattino5 x.com
