Garlasco spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata
AGI - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. Stasi silenzioso ma mattatore all'udienza del 18 dicembre . L'ultima tappa giudiziaria del caso è del 18 dicembre scorso quando Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Agi.it
