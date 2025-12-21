Garlasco spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata

AGI - Nell’inchiesta sul  delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova  impronta: quella di una  scarpa insanguinata  in cima alle scale dove fu ritrovato il  corpo di Chiara Poggi  e sarebbe compatibile con la  traccia 33  lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. Stasi silenzioso ma mattatore all'udienza del 18 dicembre  . L'ultima tappa giudiziaria del caso è del  18 dicembre  scorso quando  Alberto Stasi   si è presentato a sorpresa in  Tribunale a Pavia  per partecipare all'ultima  udienza dell'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Agi.it

