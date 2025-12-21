AGI - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. Stasi silenzioso ma mattatore all'udienza del 18 dicembre . L'ultima tappa giudiziaria del caso è del 18 dicembre scorso quando Alberto Stasi si è presentato a sorpresa in Tribunale a Pavia per partecipare all'ultima udienza dell'incidente probatorio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata

Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi

Leggi anche: Omicidio di Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto; Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine; Delitto di Garlasco, nuove analisi del Ris di Cagliari riscrivono la scena; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto.

Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it