Garlasco spunta l’impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale | Posizione compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi. A darne notizia è il Tg1, che riferisce come la posizione dell’impronta risulti compatibile con la cosiddetta “ traccia 33 ” presente sul muro, attribuita dalla procura ad Andrea Sempio. In sostanza la persona che aggredì la giovane, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, appoggiando la mano al muro, e lasciando quindi la famosa impronta 33. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale compatibile con la traccia dell’assassino” Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale vicina al corpo di Chiara” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale compatibile con la traccia dell’assassino” - Delitto di Chiara Poggi, l’indiscrezione del Tg1: una traccia di suola mai analizzata sotto l’impronta 33 attribuita dalla Procura ad Andrea Sempio. ilgiorno.it

