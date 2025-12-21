Garlasco spunta la nuova impronta di una scarpa insanguinata

AGI - Nell’inchiesta sul  delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova  impronta: quella di una  scarpa insanguinata  in cima alle scale dove fu ritrovato il  corpo di Chiara Poggi  e sarebbe compatibile con la  traccia 33  lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. La traccia 33 . In sostanza, la persona che aggredì  Chiara, a giudicare dalle  impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata a guardare sulle  scale, appoggiando la mano al muro, lasciando quindi la famosa  traccia 33. Si tratta di una traccia che la  Procura di Pavia  attribuisce ad  Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Agi.it

