Garlasco spunta la nuova impronta di una scarpa insanguinata
AGI - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. La traccia 33 . In sostanza, la persona che aggredì Chiara, a giudicare dalle impronte della scarpa e della mano, si sarebbe soffermata a guardare sulle scale, appoggiando la mano al muro, lasciando quindi la famosa traccia 33. Si tratta di una traccia che la Procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata
Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara
Garlasco, tutte le “prove” ancora da decifrare: il profilo genetico di Sempio, l’impronta 33 e il giallo sull’ora del delitto; Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine; Delitto di Garlasco, nuove analisi del Ris di Cagliari riscrivono la scena; Garlasco in Tv, spunta a sorpresa il manoscritto del 2014: Stasi e il DNA, cambia tutto.
Garlasco, spunta una nuova impronta di una scarpa insanguinata - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo d ... msn.com
Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it
Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara - Già l’estate scorsa emerse di una traccia di sangue mai analizzata, una “strisciata” di una suola, sul muro vicino alle scale ... ilgiorno.it
Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025
Garlasco, clamoroso: spunta una nuova impronta di scarpa insanguinata - facebook.com facebook
#Garlasco, "Due tracce con profilo Y comparabile" spunta un documento del 2014 mai depositato #Mattino5 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.