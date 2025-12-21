Garlasco nuova impronta | una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi Compatibile con la traccia del killer?

Garlasco, possibile svolta. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer»? Leggi anche: Garlasco, nuova impronta: scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer»? Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Delitto di Garlasco, nuove analisi del Ris di Cagliari riscrivono la scena; Perché le nuove analisi sulle ferite di Chiara Poggi potrebbero escludere Stasi dalla scena del crimine; Garlasco, impronta di scarpa sulle scale in posizione compatibile con la traccia 33; Garlasco, Andrea Sempio sorridente a cena con i suoi avvocati. Il video postato su Instagram: «Eccomi, sono la causa di tutto». Garlasco, impronta di scarpa sulle scale in posizione compatibile con la traccia 33 - Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale lungo le quale fu ritrovato il cor ... rainews.it

Garlasco, depositata la perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi - 1mattina News 04/12/2025

