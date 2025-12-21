A Garlasco si torna a discutere sulla prova chiave nel caso Stasi: la cannuccia dell'Estathe. Secondo il genetista Marzio Capra, si tratta dell’unico elemento inedito con valenza probatoria certa, poiché contiene tracce organiche riconducibili ad Alberto Stasi. Questa scoperta potrebbe rappresentare un elemento decisivo nel procedimento. Garlasco,

Si parla ancora del Dna di Alberto Stasi rinvenuto sulla cannuccia dell'Estathe. Per il genetista Marzio Capra si tratta dell'"unico elemento inedito e di sicuro interesse nonché di chiara ed inequivocabile valenza come fonte di prova, risulta costituito dal rinvenimento di tracce organiche geneticamente riconducibili ad Alberto Stasi sulla cannunccia dell'Estathe, repertato all'interno del sacchetto della spazzatura della mattina, presente sulla scena del crimine il giorno del delitto". Per il consulente della famiglia di Chiara Poggi, è questo il solo risultato scientifico che arriva dalla perizia dell'esperta Denise Albani incaricata dell'incidente probatorio che vede al centro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "l'unica prova è la cannuccia": Sempio e Stasi, questa è una bomba

Leggi anche: Caso Garlasco: consulenza Poggi, 'unica prova è Dna Stasi su cannuccia'

Leggi anche: Garlasco, per l'ex poliziotto consulente dei Poggi l'unica certezza finora è il "dna di Stasi sulla cannuccia"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Garlasco, consulente Poggi: unica prova il Dna di Stasi su una cannuccia - Dopo l'incidente probatorio, gli strascichi ed i commenti di consulenti e legali di parte sul delitto. msn.com