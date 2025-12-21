Garlasco la furia di Alberto Stasi E arriva la decisone choc

Garlasco, la furia di Alberto Stasi. E arriva la decisione choc Quasi vent’anni dopo quel tragico agosto, il nome di Alberto Stasi torna a far discutere. Non per un nuovo processo o una revisione, ma per una scelta che sorprende molti e riapre ferite mai del tutto sanate, riportando il delitto di Garlasco al centro dell’attenzione pubblica.

Quasi vent’anni dopo quel tragico agosto, il nome di Alberto Stasi torna a far discutere. Non per un nuovo processo d’appello o una revisione, ma per una scelta che spiazza molti e riapre ferite mai davvero chiuse, riportando il delitto di Garlasco al centro del dibattito. L’ex studente bocconiano, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, ha deciso di non restare più in silenzio di fronte a chi continua a indicarlo pubblicamente come “assassino”. Stavolta, a finire nel mirino di Stasi è una nota criminologa televisiva. >> “Perché Stasi sorrideva.”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio scatena il caos: la rivelazione di Angela Taccia Alberto Stasi ha presentato una querela per diffamazione nei confronti della criminologa Anna Vagli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caso Garlasco, Alberto Stasi a sorpresa querela la criminologa Anna Vagli - Capra, presente anche nella perizia affidata a Francesco De Stefano nel processo d'appello bis che ha portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'allora fidanzato, critica la scelta di ... msn.com