Garlasco individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33
Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco emerge una nuova impronta di scarpa insanguinata, compatibile con la traccia trovata su un muro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Garlasco, dopo la svolta sul DNA sotto le unghie di Poggi "compatibile con Sempio", De Rensis: "Su impronta 33 e scontrino ci saranno sorprese"
Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi
Garlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33 - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata individuata un'ulteriore impronta riconducibile a una scarpa sporca di san ... msn.com
Garlasco, nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer» - Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara ... ilgazzettino.it
Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it
Ogni parte coinvolta nel delitto di Garlasco (difesa Sempio, difesa Stasi e legali della famiglia Poggi) ha depositato una relazione in risposta alla perizia super pertes. In una sua consulenza il genetista Marzio Capra (team Poggi) ha elencato i punti che non tor - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.