Garlasco individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco emerge una nuova impronta di scarpa insanguinata, compatibile con la traccia trovata su un muro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33

Leggi anche: Garlasco, dopo la svolta sul DNA sotto le unghie di Poggi "compatibile con Sempio", De Rensis: "Su impronta 33 e scontrino ci saranno sorprese"

Leggi anche: Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi 

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

garlasco individuata impronta scarpaGarlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33 - Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata individuata un'ulteriore impronta riconducibile a una scarpa sporca di san ... msn.com

garlasco individuata impronta scarpaGarlasco, nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer» - Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara ... ilgazzettino.it

garlasco individuata impronta scarpaGarlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.