Garlasco individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33

Garlasco, nuova impronta: una scarpa insanguinata vicino al corpo di Chiara Poggi. «Compatibile con la traccia del killer» - Secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara ... ilgazzettino.it

Ogni parte coinvolta nel delitto di Garlasco (difesa Sempio, difesa Stasi e legali della famiglia Poggi) ha depositato una relazione in risposta alla perizia super pertes. In una sua consulenza il genetista Marzio Capra (team Poggi) ha elencato i punti che non tor - facebook.com facebook

