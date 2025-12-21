Garlasco impronta di scarpa sulle scale in posizione compatibile con la traccia 33

Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la traccia 33 lasciata sul muro dall’assassino. A riferirlo è il Tg1 nell’edizione delle 20. La nuova impronta sulle scale della villetta In sostanza, la persona. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Garlasco, impronta di scarpa sulle scale in posizione compatibile con la traccia 33 Leggi anche: Garlasco, spunta l’impronta insanguinata di una scarpa in cima alle scale: «Posizione compatibile con la traccia 33 che la procura attribuisce a Sempio» Leggi anche: Garlasco, individuata una impronta di scarpa compatibile con la traccia 33 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale compatibile con la traccia dell’assassino”; Garlasco, spunta una nuova impronta di scarpa insanguinata sulle scale compatibile con la traccia 33; Garlasco, spunta una nuova impronta: una scarpa insanguinata dove fu trovato il corpo di Chiara Poggi; Caso Garlasco, Tg1: Ci sarebbe una nuova impronta di scarpa insanguinata. Garlasco, spunta una nuova impronta: “Una scarpa insanguinata in cima alle scale compatibile con la traccia dell’assassino” - Delitto di Chiara Poggi, l’indiscrezione del Tg1: una traccia di suola mai analizzata sotto l’impronta 33 attribuita dalla Procura ad Andrea Sempio. ilgiorno.it

