Garlasco bomba del Tg1 | nuova impronta di scarpa in cima alle scale

Una novità sul caso Garlasco. A riferirla è il Tg1 nell'edizione andata in onda domenica 21 dicembre alle 20. Nell’inchiesta, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ci sarebbe una nuova impronta: quella di una scarpa insanguinata in cima alle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi e sarebbe compatibile con la 'traccia 33' lasciata sul muro dall’assassino. La traccia 33 è la stessa che la Procura di Pavia attribuisce al palmo destro di Andrea Sempio. Quest'ultima è stata trovata sulla seconda parete a destra, quella che accompagna la fine delle scale verso la tavernetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 fu trovato il corpo senza vita della 26enne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

