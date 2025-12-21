Galileo Galilei in festa I 50 anni del liceo | Storia della città

Il Liceo scientifico Galileo Galilei celebra i suoi 50 anni con un evento dedicato alla storia della città. Nel corso di questi anni, numerosi studenti sono passati tra le sue mura, diventando figure di rilievo in diversi settori. Questa ricorrenza testimonia il ruolo storico e sociale dell’istituto nel contesto locale. Un’occasione per riflettere sul contributo che il liceo ha offerto alla comunità nel tempo.

Sui banchi del Liceo scientifico Galilei ne sono passati di studenti, oggi affermati professionisti, politici, imprenditori, medici e scienziati. Venerdì, a San Francesco al Prato, il "Galileo Galilei" ha celebrato il suo 50° anniversario con un evento partecipato e ricco di testimonianze trasformando la festa in un racconto corale capace di tenere insieme passato, presente e futuro. Ad aprire il pomeriggio la dirigente scolastica Stefania Moretti, che ha richiamato il valore civile della scuola nel tessuto urbano e sociale. "Cinquant'anni non sono solo una cifra – ha sottolineato – ma storia vera della nostra città, fatta di persone, idee, passioni, grandi professionalità e sogni.

Il liceo Galilei di Perugia festeggia 50 anni: «Una storia di formazione e comunità» - Cinquant’anni dopo la sua apertura, nel 1975, il liceo scientifico “Galileo Galilei” di Perugia mette in fila le tappe di un percorso educativo che ha attraversato variazioni di programmi, mutamenti g ... umbria24.it

Il liceo scientifico Galilei di Perugia ha celebrato il suo 50/o anniversario - Il liceo scientifico "Galileo Galilei" di Perugia ha celebrato il suo 50/o anniversario con un evento partecipato e ricco d ... msn.com

