Furti in casa i carabinieri sorvolano il territorio con l' elicottero

Continuano i servizi coordinati a largo raggio organizzati dal Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone, per contrastare l'odioso fenomeno dei furti in abitazione che, come ogni anno, si intensifica in particolare in prossimità delle festività natalizie. Questa attività preventiva dell'Arma. Incastrata la banda dei furti in casa: arrestati nel rifugio, rientravano dopo gli ennesimi colpi - Complessa operazione dei carabinieri che ha portato a fermare i malviventi in una struttura ricettiva di Castelfidardo da dove si muovevano per i raid: trovati 100 oggetti preziosi e 23 orologi oltre ...

Inseguito e picchiato dai cittadini dopo il furto in una casa ad Arnad, arrestato dai Carabinieri - Convalidato l'arresto, sarà processato per direttissima il 19 dicembre ... rainews.it

Rapine in casa e furti, i carabinieri arrestano 18 persone - I carabinieri hanno arrestato 18 persone, ritenute responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre che, in alcuni casi, di reati di sequestro di persona, ... ansa.it

Aumentano i furti in casa, +5,4% in un anno Sono aumentati i furti in casa. Nel 2024 si è registrato il 5,4% in più rispetto all'anno precedente. Per il 28,6% degli italiani è il reato più temuto facebook

