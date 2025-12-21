Furti e droga in cinque cacciati da Terni e Narni | Soggetti socialmente pericolosi

Droga, furti e frequentazioni “sospette”: sono sei i provvedimenti adottati nelle ultime ore dal questore di Terni, Michele Abenante, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti “socialmente pericolosi”.Quattro provvedimenti riguardano il Comune di Narni: si tratta di divieti di ritorno della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

