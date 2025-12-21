A Torino la settimana di Natale sarà caratterizzata da tempo instabile e freddo, con neve abbondante in arrivo sui monti e possibile fino a bassa quota tra la sera della vigilia e la mattinata di Natale.Secondo il meteorologo Carlo Migliore: “Su Torino lunedì 22 dicembre sarà una giornata molto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Freddo, pioggia e forse neve a bassa quota: le previsioni per la settimana di Natale a Torino

Leggi anche: Freddo, pioggia e forse neve: le previsioni per la settimana di Natale

Leggi anche: Previsioni meteo della prossima settimana: freddo polare in arrivo, neve a bassa quota nel weekend

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Neve e pioggia in arrivo in Lombardia, poi torna il sole. Ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo; Previsioni neve, il ciclone freddo prima di Natale tra il 21 e il 24 dicembre imbiancherà l'Italia; Meteo Bologna tra nebbia e freddo: che Natale dobbiamo aspettarci?; Clima uggioso fino a sabato, poi peggiora di nuovo con pioggia e forse neve a Natale.

Freddo, pioggia e forse neve: le previsioni per la settimana di Natale - sarà quasi interamente caratterizzata da tempo grigio, freddo e a tratti ... novaratoday.it