Frattura della clavicola sinistra | l’intervento martedì quando rientrerà in città con i compagni Tegola Bernardeschi | out per sei settimane

Federico Bernardeschi si è infortunato alla clavicola sinistra e dovrà restare fuori per circa sei settimane. L’intervento chirurgico è previsto per martedì, al suo rientro in città con i compagni. La tegola si abbatte sul Bologna, che perde un elemento di grande esperienza e qualità a due giorni dalla finale di Supercoppa contro il Napoli. La squadra dovrà ora riorganizzare le proprie strategie in assenza del giocatore.

Cattive notizie per il Bologna, a due giorni dalla finale di Supercoppa con il Napoli. Vincenzo Italiano perde uno degli uomini più in palla, oltre che di maggior esperienza e qualità: si ferma Federico Bernardeschi e sarà stop lungo di circa un mese e mezzo. Le sensazioni seguite alla caduta e all'infortunio alla spalla accusato con l'Inter dal numero 10 rossoblù, purtroppo, hanno trovato conferma. "Si è rotto la spalla", aveva gridato Orsolini nell'immediatezza, chiamando il cambio al compagno. Esami e medici hanno dato sorprese: "Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi – recita la nota del club – hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra.

