Fratelli d’Italia un anno di sfide | Unesco finanziaria e sicurezza Ecco i risultati del nostro governo

21 dic 2025

Nel corso dell’anno, Fratelli d’Italia ha affrontato diverse sfide, tra cui la candidatura Unesco, la legge finanziaria e le questioni di sicurezza. In un incontro pubblico di ieri, i rappresentanti del partito hanno discusso i risultati ottenuti e le priorità future, evidenziando l’impegno nel rispondere alle esigenze del paese e dell’Europa. Le nostre sfide in Italia e in Europa.

‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’. Si tratta del tema al centro dell’incontro pubblico tenutosi nel tardo pomeriggio di ieri con i rappresentanti di Fratelli d’Italia. L’appuntamento si è svolto al bar Gallery del palazzo ex Borsa, un’occasione di approfondimento con alcuni esponenti di Fd’I espressione di ogni livello istituzionale. Assente, in quanto ammalato, Alessandro Balboni, il ‘padrone di casa’ è stato il senatore Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, oltre a Mauro Malaguti, deputato, Fausto Gianella, consigliere regionale e Stefano Cavedagna, Eurodeputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

