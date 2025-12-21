Fratelli d’Italia un anno di sfide | Unesco finanziaria e sicurezza Ecco i risultati del nostro governo

Nel corso dell’anno, Fratelli d’Italia ha affrontato diverse sfide, tra cui la candidatura Unesco, la legge finanziaria e le questioni di sicurezza. In un incontro pubblico di ieri, i rappresentanti del partito hanno discusso i risultati ottenuti e le priorità future, evidenziando l’impegno nel rispondere alle esigenze del paese e dell’Europa. Le nostre sfide in Italia e in Europa.

