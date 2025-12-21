«Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all’Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Oggi, aggiunge Meloni, «Fratelli d’Italia è una forza centrale nella vita della Nazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fratelli d’Italia compie 13 anni, l’orgoglio di Meloni: “Da sfida controcorrente a forza centrale della Nazione” (video)

Leggi anche: Fratelli d’Italia compie 13 anni e ricorda l’«atto d’amore vero» che ha cambiato la politica italiana (video)

Leggi anche: Fratelli d'Italia compie 13 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fratelli d’Italia compie 13 anni e ricorda l’atto d’amore vero che ha cambiato la politica italiana video.

Fratelli d'Italia compie 13 anni - Una scommessa vinta che oggi racconta una storia di orgoglio, identità e appartenenza. msn.com