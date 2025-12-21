Francia Macron annuncia avvio costruzione di una nuova portaerei
Il presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato l’avvio dei lavori per la costruzione di una nuova portaerei della marina francese che andrà a sostituire la Charles de Gaulle. “Sarà un esempio della potenza della nostra nazione, della potenza dell’industria e della tecnologia”, ha affermato Macron aggiungendo che visiterà personalmente il cantiere navale Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire il prossimo febbraio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
