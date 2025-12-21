Il presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato l’avvio dei lavori per la costruzione di una nuova portaerei della marina francese che andrà a sostituire la Charles de Gaulle. “Sarà un esempio della potenza della nostra nazione, della potenza dell’industria e della tecnologia”, ha affermato Macron aggiungendo che visiterà personalmente il cantiere navale Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire il prossimo febbraio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Macron annuncia avvio costruzione di una nuova portaerei

Leggi anche: Francia: Macron dà il via alla costruzione della portaerei che sostituirà la Charles de Gaulle

Leggi anche: Crisi politica in Francia, Lecornu presenta il nuovo governo ma la sinistra annuncia una mozione di sfiducia. Macron: “Serve stabilità, non disordine”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Germania e Francia in lockdown. Merkel annuncia chiusure “light” da lunedì e Macron decide di fermare quasi tutto da venerdì. Ma le scuole restano aperte in tutti e due i ... - I due paesi europei decidono nello stesso giorno la stretta dopo l'impennata costante dei contagi. quotidianosanita.it

Francia senza bilancio: salta l’accordo sulla manovra 2026, debito pubblico ai massimi storici https://www.economymagazine.it/francia-senza-bilancio-salta-laccordo-sulla-manovra-2026-debito-pubblico-ai-massimi-storici/ #francia #macron #economymagazi - facebook.com facebook

Mercosur, si tratta ancora. Asse Italia-Francia, Macron: "Serve più tempo". Meloni: "Si sta lavorando per posticipare il summit". #ANSA x.com