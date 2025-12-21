Francesca Fichera chi è la moglie di Filippo Volandri e perché è famosa

Francesca Fichera, romana classe 1989, è stata in passato una modella e testimonial per alcuni marchi famosi. È legata a Filippo Volandri dal 2009. La loro storia d’amore, iniziata nel 2010, ha dato vita a due figli: Emma, nata nel 2017, ed Edoardo, arrivato nel 2019. Da coppia consolidata, hanno poi ufficializzato la loro unione con il matrimonio. Fin da giovane, Francesca ha coltivato una passione per lo sport: ha praticato ginnastica artistica da bambina, e questa disciplina le ha trasmesso il rigore, la costanza e l’amore per il movimento. Questi valori l’hanno accompagnata anche nella sua vita adulta, trasformandosi in un’energia che oggi riversa nella sua professione e nella sua quotidianità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

