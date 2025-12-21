Francesca Fialdini seconda classificata Barbara D' Urso e Fabio Fognini terzi a pari merito 

Nella finale di Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu si è aggiudicata la vittoria. La serata, trasmessa ieri sera su Rai 1 e condotta da Milly Carlucci, ha visto anche altri protagonisti, tra cui Francesca Fialdini, seconda classificata, e Barbara D'Urso con Fabio Fognini, entrambi terzi a pari merito. La competizione si è conclusa con un risultato che premia la costanza e il talento dei partecipanti.

A ndrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle 20 25. Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il gran finale della ventesima edizione, condotta come sempre da Milly Carlucci. E, a sorpresa ma non troppo, il testa a testa finale (annunciato) tra Francesca Fialdini e Andrea Delogu ha visto trionfare quest’ultima, in coppia con Nikita Perotti. Al tavolo della giuria erano presenti come sempre Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Sul lato opposto della pista i tre tribuni del popolo: Matteo Addino, Rossella Erra e Sara Di Vaira. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Chi vince “Ballando con le stelle 2025”? I pronostici della finale Andrea Delogu vince Ballando con le stelle 2025: pagelle finale 20 dicembre, classifica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ballando con le stelle 2025: trionfano Andrea Delogu e Nikita Perotti, seconda Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. Cosa è successo in finale - A vincere la ventesima edizione del dance show guidato da Milly Carlucci, con il 55% dei voti contro il 45% dei loro avversari, sono Andrea Delogu e Nikita Perotti, increduli ma felici, che possono ... today.it