Fotogrammi da una realtà parallela con Carloni e Franceschetti Casadei Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti sono due professionisti con una consolidata esperienza internazionale e riconoscimenti di rilievo nel loro settore. La loro collaborazione offre uno sguardo unico su tematiche di attualità e innovazione. Attraverso questa intervista, si approfondiscono le loro prospettive e il percorso che li ha portati a raggiungere risultati significativi.

Casadei Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti. Sono due personaggi d'eccezione con un curriculum di esperienze internazionali e importanti premi. Sono autori di talento che si esprimono prevalentemente attraverso video installazioni e scenografie elettroniche, artisti di quelli frequentati da un pubblico selettivo che apprezza il nuovo, l'imprevedibile. Dopo Hong Kong, dove sono stati di recente proiettati alcuni lavori, al Casino Luxembourg fino all'8 febbraio 2026 sarà possibile vedere film inerenti al ciclo Tragedia Endogonidia di Romeo Castellucci, firma mondiale del teatro contemporaneo.

