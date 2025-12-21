Fotografie e testimonianze In Anima il parco si racconta

Fotografie e testimonianze offrono uno sguardo autentico sulla storia e l’evoluzione del parco. Rappresentano il risultato di un percorso di tutela, ricerca e relazione con il territorio, e invitano a riflettere sull’importanza di preservare questo patrimonio naturale. Un’esperienza che ci aiuta a comprendere il valore del passato e a guardare al futuro con consapevolezza e responsabilità. Fotografie e testimonianze. In Anima il parco si racconta.

La sintesi di un lungo percorso di tutela, ricerca e relazione con il territorio, ma anche un invito a guardare al futuro con consapevolezza e responsabilità. Un traguardo, ma pure un nuovo inizio: è Anima, il volume realizzato per i 90 anni del Parco dello Stelvio, presentato in occasione dello scambio di auguri annuale del Parco con le autorità e le istituzioni. "Questo libro è il modo in cui il Parco ha scelto di raccontarsi oggi: non solo per mostrare ciò che custodiamo, ma per condividere il senso profondo del nostro lavoro. In queste pagine convivono natura, storia, comunità e ricerca, perché è da questa relazione che nasce l'identità del Parco e la sua capacità di affrontare le sfide future" sottolinea Franco Claretti, direttore del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il Parco Nazionale dello Stelvio celebra 90 anni con il volume “Anima” - Il Parco Nazionale dello Stelvio festeggia il suo 90° anniversario con la pubblicazione di Anima, un volume editoriale che ripercorre la storia dell’area protetta e ne racconta l’identità attuale, gua ... intornotirano.it

