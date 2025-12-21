foto danneggiate le navette gratuite da cerignola accuse ai tifosi del benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Sono accuse forti quelle che arrivano da Cerignola nei confronti dei tifosi del Benevento che venerdì scorso hanno seguito in circa 400 i giallorossi al “Monterisi”. A raccontare quello che sarebbe successo è stata Teresa Cicolella, assessora del Comune pugliese, che sui social ha denunciato i danni alle navette gratuite messe a disposizione dei tifosi della Strega per raggiungere l’impianto sportivo. Una vicenda, descritta con il supporto di alcune foto, sulla quale le autorità competenti saranno chiamate a fare luce per accertare eventuali responsabilità. “Ogni volta che ospitiamo una partita – ha scritto l’assessora Cicolella – come Comune facciamo uno sforzo importante per garantire sicurezza e accoglienza a tutti, anche ai tifosi ospiti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

