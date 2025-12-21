Forza Italia Giovani | La Ghiaia si rilancia con la gestione quotidiana non solo con i progetti
"Il via libera al rilancio della Ghiaia rappresenta un passaggio importante per la città di Parma, ma non può essere considerato un punto di arrivo". A sottolinearlo è Forza Italia Giovani Parma, che richiama l’attenzione sulla necessità di affiancare ai progetti urbanistici una gestione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
"Il via libera al rilancio della Ghiaia rappresenta un passaggio importante per la città di Parma, ma non può essere considerato un punto di arrivo".
