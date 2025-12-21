Il formicolio alle mani è una sensazione molto comune. Si definisce "parestesia", un termine medico che descrive formicolio, intorpidimento, bruciore o talvolta piccole scosse elettriche nelle mani. È un segnale d'allarme del sistema nervoso: qualcosa sta interrompendo la trasmissione degli impulsi nervosi. Il più delle volte, si tratta semplicemente di una compressione nervosa temporanea, ma questa sensazione può anche indicare una carenza, una neuropatia o, più raramente, una malattia metabolica o infiammatoria. Perché ho formicolio alle mani?. Il formicolio alle mani si verifica quando un nervo non trasmette più correttamente le informazioni o quando un vaso sanguigno viene temporaneamente compresso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Formicolio alle mani: cosa fare?

Leggi anche: Concorso PNRR 3, le risposte alle vostre domande: ecco a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 27 ottobre alle 15:00

Leggi anche: Natale fuori casa, occhio alle incursioni dei ladri: ecco cosa fare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Formicolio alle mani: cosa fare? - Avere formicolio alle mani è una sensazione molto comune e di solito è un fenomeno benigno e temporaneo. msn.com