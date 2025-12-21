Formazione confronto e progetti futuri | l' assemblea di fine anno dei consulenti del lavoro di Novara

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea di fine anno dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Novara, che si è tenuta mercoledì 3 dicembre nel Salone dell’Arengo del Broletto a Novara, ha riunito le professioniste e i professionisti della provincia in un pomeriggio di condivisione, articolato tra attività istituzionali. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Innovazione, formazione e sostenibilità: l’assemblea di fine anno traccia il futuro di Confartigianato

Leggi anche: Innovazione, formazione e sostenibilità: l’assemblea di fine anno traccia il futuro di Confartigianato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

formazione confronto progetti futuriQuando la formazione professionale rilancia il Made in Italy - Scuola Centrale Formazione festeggia i suoi primi 50 anni con un convegno e un dibattito sulla formazione, il futuro del Paese e gli studenti. roma.repubblica.it

Formazione continua e futuro del lavoro: confronto acceso al Forum 2025 di Fondoprofessioni - Il Forum 2025 di Fondoprofessioni, tenutosi a Roma, ha riunito esperti e istituzioni per riflettere sul futuro della formazione continua. ipsoa.it

Milano Luiss Hub: alta formazione e networking per leader futuri - Per formare i leader del futuro non basta una formazione di alto livello, ma è essenziale confrontarsi con i leader di oggi e apprendere direttamente dalla loro esperienza ... notizie.tiscali.it

François Mitterrand, le roman du pouvoir : Splendeur et Misère du pouvoir (1988-1995)

Video François Mitterrand, le roman du pouvoir : Splendeur et Misère du pouvoir (1988-1995)

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.